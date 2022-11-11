وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تشارك The Global Landscape Forum (GLF)

د. ياسمين فؤاد : مصر تحمل على عاتقها حماية الموارد الطبيعية لافريقيا بمؤتمر المناخ cop27

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخcop27 على ضرورة حماية الموارد الطبيعية للعالم و الحفاظ على استدامتها لانها حق للاجيال القادمة وهو ما يضعنا امام ضرورة توحيد و تضافر الجهود العالمية من اجل استعادة المناظر الطبيعية في العالم وحمايتها من آثار التغيرات المناخية كأحد التحديات البيئية العالمية التى تؤثر على كافة القطاعات وتؤثر على الاحتياجات الانسانية و طبيعتها مما يستدعى حشد الموارد على المستوى الفنى و المادى ودعم الابتكارات ونقل الخبرات بين الدول المتقدمة و النامية لانقاذ كوكبنا بحلول تنفيذية تواكب تطلعات شعوب العالم .

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخcop27 بافتتاح The Global Landscape Forum (GLF) و الذى عقد على هامش قمة التنفيذ بمؤتمر المناخ COP27 بحضور كو باريت ، نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والسيد بول بولمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة Unilever ، والسيد بيتر مينانج مدير CIFOR-ICRAF Africa ، والسيد سوكارنو لامان وممثلى الهيئات و المنظمات الدولية وشركاء التنمية و القطاع الخاص و الشباب.

واضافت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ ان اختيار الرئاسة المصرية لشعار معا للتنفيذ لمؤتمر الCOP27 من اجل حشد الدعم العالمى للتفكير بشكل واقعي قابل للتنفيذ لدمج البيئة فى كافه الخطط التنموية مع الاهتمام بالبيئة والمناظر الطبيعية للحد من الاخطار البيئية التى اصبحت تهدد العالم الآن مشيرة الى ضرورة الربط بين تلبية احتياجات الانسان والبيئة ، من خلال التحول من القرارات السياسية الي تنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع والاسراع في تنفيذها خاصة فيما يخص مصادر الحفاظ على المناظر الطبيعية و دعم العمل العالمى بذلك بعرض ونقل قصص النجاح لتكون نموذج ملهم للدول الاخرى .

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد بأن مصر تحمل على عاتقها الاهتمام بحشد الجهود لحماية الموارد الطبيعية بالجزء الجنوبى فى أفريقيا ، وذلك من خلال تقديم عدد من المبادرات في هذا السياق كمبادرة الزراعة ونظم الغذاء من اجل تحول مستدام سريع ، كذلك مبادرة I-CAN انا استطيع للعمل المناخي والتغذية وغيرها من المبادرات .

واستعراضت وزيرة البيئة حلول التكيف مع اثار التغيرات المناخية و التى لابد ان تتسم بالمرونة و التجدد للتوافق مع طبيعة المجتمعات بالاضافة الى سد فجوات التمويل وتأمين وحماية الحقوق الملكية للموارد الطبيعية بالإضافة الى توفير حلول تمويل المناخ المبتكرة والابداعية.

وأشارت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقييم التقدم المحرز منذ COP26 والدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من اجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي، وتحويلها الى مشاريع تنفيذية تلبى جهود العالمية الرامية للتنمية العادلة المنصفة للجميع.

وفى ختام كلمتها اعربت عن سعادتها بما نشاهده من مناظر طبيعية لابد من التكاتف و حشد الجهود من اجل استمرارها و الحفاظ عليها.



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