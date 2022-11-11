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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 18 مسجدًا في المحافظات

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:12 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 18 مسجدًا في المحافظات وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 343 مسجدًا، منها 275 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1. أد الديت – قرية أد الديت  
مديرية أوقاف القليوبية
2. الأربعين – الشموت – بنها ثان
مديرية أوقاف الفيوم
3. الفاروق – الهجان – مركز طامية 
4. جابر الغابي – الغرق - إطسا
مديرية أوقاف المنوفية
5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون
6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء 
7. السلام – سمان - الباجور
8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء
مديرية أوقاف المنيا
9. سالم خليفة – مهدية 
10. حمزه بن عبد المطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية 
11. التقوى – عزبة الحلواني – دير السنقورية – بني مزار
مديرية أوقاف أسوان
12. القنان - قرية القنان – البصيلية بحري 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق
مديرية أوقاف الدقهلية
14. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس 
 
15. البساتين – الستاموني – بلقاس
ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:
 مديرية أوقاف القاهرة
1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة
 ثالثًا: مسجدا الصيانة:
 مديرية أوقاف القليوبية
1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق
مديرية أوقاف أسوان
2. علي زين العابدين – البصيلية بحري
 
 

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