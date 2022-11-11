لن تصل القاهرة.. خرائط الأمطار وفرصها خلال الـ72 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل فرص الأمطار وأماكن حدوثها خلال 72 ساعة قادمة كما يلى:

- الجمعة 11 نوفمبر: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة



- السبت 12 نوفمبر:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة



- الأحد 13 نوفمبر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الجمعة ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد ، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.