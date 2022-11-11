كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال المركبات لإتاحة سيارات "زيرو" للمواطنين

أتاحت وزارة المالية، للمواطنين في 15 محافظة المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، للاستفادة من امتلاك سيارة جديدة موفرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن المبادرة.
كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال المركبات لإتاحة سيارات "زيرو" للمواطنينالجمعة، 11 نوفمبر 2022 07:00 م
سيارات
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