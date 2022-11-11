وكالات الأنباء

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم، وداهمت منزلا لمواطن فلسطينى وفتشته.

وافادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة " الكركفة" وسط المدينة، وداهمت منزلا لمواطن من عائلة زواهرة، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الخميس، 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.