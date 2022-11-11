طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على أنحاء المحافظة مع انتشار سيارات الصرف

الإسكندرية - فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة ، حيث تشهد المحافظة انخفاض في درجات مع استىقرا نسبيا علي أنحاء المحافظة مع استمرار تمركز سيارات الصرف الصحى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

ومن جانبة أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تقوم بأعمال تكثيف وتطهير لرفع المخلفات عن الشبكة مع رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، مشيرا إلى أن الشركة جاهزة للتعامل مع الأمطار علي مدار الساعة.

وشدد نافع، علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة ومحافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.