طرح 17 محلا تجاريا وصيدليتين بالمزاد العلنى بمدينتى أكتوبر وطيبة الجديدتين

كتب أحمد حسن

قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة ، إنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية ومحل بنشاط مخبز بمساحات تتراوح من (19م2 : 38م2) بالسوق التجارية قطعة 5 بالمجمع الخدمي 1 بمنطقة سكن لكل المصريين غرب المطار، ووحدتين إداريتين بمساحة (30 متر مربع) للوحدة بمنطقة ربوة أكتوبر، وكذا طرح 5 محال تجارية وصيدلية ومحلين بنشاط مخبز بمساحات تتراوح بين (33م2 : 67م2)، بمنطقة ربوة أكتوبر بالأسواق (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الجاري.

من جانبه المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، إنه تم طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح من (14 متر مربع إلى 32 متر مربع) بمختلف المناطق بمدينة طيبة الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر المقبل.