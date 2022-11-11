شرطة التموين تضبط 1557 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة باشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1557) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (12,805 طن "أرز أبيض ، سكر حر ، ملح طعام " - 6,250 طن "دقيق أبيض "عينى" – 1035 لتر "خل ، زيت طعام") ، (466) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء.. بمضبوطات بلغت (10 طن "أسمنت" - 5 طن دقيق أبيض "عينى" – 44,405 طن "سكر حر - أرز أبيض – حلويات – أعلاف" – 1900 قطعة "ملابس" – 2307 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (655) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 161 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 134 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 351 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (7,500 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 19800 رغيف بلدى مدعم "مستندى") ، وكذا ضبط (35) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 3,950 طن دقيق بلدى "عينى" - 17,510 طن "سكر تموينى ، أسمدة" مدعمة – 208120 لتر مواد بترولية – 135 بطاقة تموينية ذكية – 384 لتر زيت تموينى).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (97,420 طن "مستندى – عينى") أبرزها ( 7,500 طن دقيق بلدى "مستندى" - 3,950 طن دقيق بلدى "عينى" - 11,250 طن دقيق أبيض "عينى"- 17,510 طن "سكر تموينى ، أسمدة" مدعمة – 58.210 طن "سكر حر – أرز أبيض - ملح طعام – حلويات - أعلاف") ، وكذا ضبط (1900 قطعة "ملابس" – 208120 لتر مواد بترولية – 135 بطاقة تموينية ذكية – 19800 رغيف بلدى مدعم – 384 لتر زيت تموينى - 2307 عبوة سجائر – 10 طن "أسمنت") كان أبرزها الآتى:.

 ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الفيوم) وبحوزته كمية قدرها (20 طن "أرز أبيض") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (6,25 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مستودع لتجارة مواد البناء – بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (10 طن "أسمنت") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك محل بداله تموينية – بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (2,500 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، وكذا (135 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابها الشخصى.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (13) قضية بمضبوطات بلغت (154,028 طن "أرز شعير").

كما إضطلعت الإدراة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، والجهات المعنية المختصة بتنفيذ حملات مكبرة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق محافظة الجيزة .. حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد (120) قضية بمضبوطات بلغت (62,398 طن - 96855 قطعة – 135 بطاقة ذكية - 205824 لتر).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (16 قطعة "ملصقات") وضبط (4,350 طن "كبدة مجمدة – لحوم مجمدة") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (2,125 طن "لحوم مجمدة مستوردة") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط ( 1,650 طن "أسماك مجمدة" ) معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (43) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2307 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).