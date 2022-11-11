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رابطة مصنعى السيارات: رسالة مؤتمر المناخ للعالم مصر قادرة على التحول للأخضر

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 02:00 ص
رابطة مصنعى السيارات: رسالة مؤتمر المناخ للعالم مصر قادرة على التحول للأخضر السيارات الكهربائية
كتبت : أمانى سمير

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قال المهندس خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة "لليوم السابع " أنه سعيد بالتنظيم الرائع لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ  ووصفه بأنه جاء مشرف للغاية وهذا كان من المتوقع  من دولة لها ثقل سياسي واقتصادي كبير لأن مصر بوابة إفريقيا.
 
وأضاف سعد في تصريحاته  أن استخدام السيارات الكهربائية والاتوبيسات التي تعمل بالطاقة النظيفة تعتبر رسالة للعالم أجمع  وإفريقيا علي الخصوص لأنها تؤكد كلها اننا علي قدرتنا للتحول للأخضر لنكون أول دولة إفريقية تعتمد علي الطاقة النظيفة و تكون بوابة التصنيع وبالتالى التصدير للمنطقة بالكامل.
 
يركز أنه تم تقديم أكثر من 150 سيارة كهربائية لخدمة الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المعقد الأن بشرم الشيخ، حيث أتاحت وزارة النقل تطبيق لحجز السيارات، لتسهيل الانتقال، ويتم ذلك من خلال تطبيق على الموبايل، يسمح للمشاركين بالمؤتمر حجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالاتهم خلال أيام انعقاده، كما يمكن عن طريق التطبيق الذي أطلق عليه COP 27 E-DRIVE، لتنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم.
 
وتم تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات منها 11 بساحات الانتظار، و 7 بمحطات الوقود، تحتوي على 116 نقطة شحن، وفى السياق جهزت وزارة النقل 120 حافلة لتعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و 20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، كما تم تشغيل 110 حافلات تعمل بالكهرباء.  
 
وتستضيف مصر قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

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