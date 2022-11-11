رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزى اليوم ويحرص على تناول الطعام وسط الطلاب

كتب محمد صبحى

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم الجمعة، المطعم المركزى بالجامعة، وحرص على تواجده وسط الطلاب والطالبات، وتناول معهم وجبة الغداء، وحرص على الاطمئنان وسؤال الطلاب على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، ومدى جودتها ونوعيتها وكميتها، والاطمئنان على تقديم خدمة متميزة لطلاب المدن الجامعية.

ورافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح جمال بكلية السياحة والفنادق، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، وبعض من مديري العموم بالجامعة.

وعبر رئيس جامعة حلوان عن سعادته بتواجده وسط ابنائه الطلاب والاستماع لكل مشاكلهم وكذلك رأى الطلاب فى الوجبات المقدمة لهم وقام بالرد على استفسارات الطلاب، وشدد على تذليل أى معوقات قد تواجه الطلاب، ولاقت الزيارة ارتياحًا لدى طلاب المدينة الجامعية بحرص قيادات الجامعة على التواجد بينهم، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.