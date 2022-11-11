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رئيس البرازيل يتجه لشرم الشيخ الاثنين للمشاركة فى cop27

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:22 ص
رئيس البرازيل يتجه لشرم الشيخ الاثنين للمشاركة فى cop27 لولا دا سيلفا
فاطمة شوقى

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أكد رئيس البرازيل المنتخب، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، حيث يخطط للقاء قادة دوليين.

وقال لولا دا سيلفا خلال اجتماع مع نواب في برازيليا "سأسافر إلى مصر يوم الاثنين، وسأجرى محادثات مع زعماء العالم في يوم واحد أكثر مما أجراه جايير بولسونارو في أربع سنوات"، وفقا لصحيفة.

تلقى زعيم حزب العمال، الذي سيتولى منصبه للمرة الثالثة في 1 يناير ، دعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ، لحضور مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ، والذي يضم أكثر من 90 دولة حتى الآن 18 نوفمبر.

وأضاف لولا (77 عاما) ، الذي أكد أن البلاد تولد "توقعات" كبيرة في العالم بعد فوزه في الاقتراع ، في 30 أكتوبر ، ضد اليمين المتطرف "سنقوم بإعادة وضع البرازيل في مركز الجغرافيا السياسية الدولية".

وتعتزم الإدارة اليسارية استعادة المكانة الدولية من خلال أجندة تركز على حماية البيئة ، وتمييز نفسها عن بولسونارو ، المتشكك في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووفقًا للصحافة البرازيلية ، سيسافر لوجا أيضًا إلى البرتغال في يوم 18 ، حيث سيلتقي مع رئيس ذلك البلد ، مارسيلو ريبيلو دي سوزا ، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا.

من المتوقع أيضًا أن يتوجه لولا إلى مصر برفقة النائبة الفيدرالية المنتخبة مارينا سيلفا (ريدي) والسناتور سيمون تيبيت (MS) ووزير الخارجية السابق سيلسو أموريم، كما ستكون وزيرة البيئة السابقة إيزابيلا تيكسيرا جزءًا من الوفد المرافق للرئيس المنتخب.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة فى إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.


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