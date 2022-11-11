حبس سائق بتهمة سرقة هاتف محمول من طالب فى التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هاتف محمول بأسلوب"الخطف"، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأرشد عن الهاتف المسروق وبعرضه على المجنى عليه تعرف عليه واتهمه بالسرقة .

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط سائق لسرقته هاتف أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب "الخطف" بمنطقة التجمع، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (طالب - يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال استقلاله إحدى سيارات "تابعة لإحدى شركات نقل الركاب" للتوجه إلى محل إقامته وحال قيامه بدفع الأجرة فوجئ بقائد السيارة يقوم بخطف الهاتف المحمول الخاص به ، ولاذ بالفرار بالسيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها بحوزة (سائق ، مقيم بمحافظة الفيوم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة ، كما أمكن التوصل إلى تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها ، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "الخطف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.