اليوم السابع
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الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:24 ص
أكرم القصاص
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توقع انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:00 ص
توقع انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022 تلوث الجو - أرشيفية
وكالات

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أظهرت دراسة مرجعية نشرت الجمعة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم ستتجاوز مستواها القياسي في 2022 بعد تراجعها خلال جائحة كوفيد-19.

وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريبا.

وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 % فرصة تجنب حصول احترار قدره 1.5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".


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