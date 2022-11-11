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تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق المحور المركزى كليا لإنشاء المونوريل

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 10:44 ص
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق المحور المركزى كليا لإنشاء المونوريل موقع انشاء المونوريل فى اكتوبر
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت إدارة المرور، الرسم التوضيحى لموقع غلق كلى بطريق المحور المركزى "محور 26 يوليو" الموازى (أمام سلفر مول ) بالاتجاه القادم من ميدان أنور السادات اتجاه ميدان سيتى سكيب اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، وحتى انتهاء الأعمال، ضمن الأعمال التجهيزية لتسليم موقع محطة مونوريل (سيتى سكيب)، مع إجراء تحويلات مرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى إطار التجهيزات الخاصة بتسليم الشركة المنفذة لمشروع مونوريل 6 أكتوبر لموقع أعمال محطة مونوريل (سيتى سكيب) بميدان سيتى سكيب بالمحور المركزى الموازى دائرة مدينة 6 أكتوبر ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر (بدايةً من محطة وادى النيل بالمهندسين – حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

واستطرد المصدر، أنه سيتم تنفيذ غلق كلى بطريق المحور المركزى الموازى أمام حركة المرور تحديداً أمام سلفر مول (بالاتجاه القادم من ميدان أنور السادات اتجاه ميدان سيتى سكيب ) بطول مايقرب من 250 م وعرض 35 م إبتداءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 وحتى إنتهاء الأعمال.

ولفت المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

- حركة المركبات بطريق المحور المركزى الموازى القادمة من المنطقة الصناعية وميدان السادات وترغب فى السير إتجاه ميدان سيتى سكيب تقوم بالدخول يميناً ( قبل منطقة الغلق ) بالشارع المجاور لسلفر مول.

 

- يتم الدخول يساراً بالشارع الكائن خلف مول سيتى سكيب وصولاً حتى شارع رقم 54

 

- يتم الدخول يميناً بشارع رقم (54) وإستكمال السير به حتى فتحة الدوران ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع رقم (54 ) وصولاً حتى ميدان سيتى سكيب وطريق المحور المركزى الموازى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

 

وشدد المصدر، أن الإدارة العامة للمرور نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية المروية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان توفير السيولة المرورية وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

 

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