القبض على سائق وراء سرقة الهواتف المحمولة للمواطنين فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في ضبط سائق لسرقته هاتف أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب "الخطف" بمنطقة التجمع ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (طالب - يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال استقلاله إحدى سيارات "تابعة لإحدى شركات نقل الركاب" للتوجه إلى محل إقامته وحال قيامه بدفع الأجرة فوجئ بقائد السيارة يقوم بخطف الهاتف المحمول الخاص به ، ولاذ بالفرار بالسيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها بحوزة (سائق ، مقيم بمحافظة الفيوم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة ، كما أمكن التوصل إلى تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها ، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "الخطف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.