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الصحة تكشف خطورة حقنة البرد.. وتؤكد: تضعف المناعة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:17 م
الصحة تكشف خطورة حقنة البرد.. وتؤكد: تضعف المناعة البرد - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام ما يسمى بحقنة البرد فى علاج نزلات البرد والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد حيث تتكون هذة الحقنة من مضاد حيوى بالإضافة إلي مسكن للآلام وكورتيزون مشيرة إلي أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد ما يضطر البعض إلي الحصول عليها بغرض الشفاء والتعافى السريع ما بكون له مردود غير ايجابى علي الصحة العامة حتى وإن بدا الشخص متعافى.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن المكونات الثلاثة التى تحتوى عليها حقنة البرد تسبب أضرار كبيرة فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية وتابعت: الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوم لها علي المدى البعيد.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة وله أضرار كبيرة علي مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم كمام أن خوافض الحرارة الاستخدام الزائد لها يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو كما أن الإفراط في تناولها يسبب قرح في المعدة واختلال وظائف الكلى.

الصحة

حقنة البرد

الحقنة السحرية

اليوم السابع بلس



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