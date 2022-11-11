الرئيس الأمريكي جو بايدن: شرف لى حضور قمة المناخ فى مصر‏

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "شرف لي أن أحضر قمة المناخ للمرة الثانية، وأشكر الرئيس السيسي على استضافتنا هنا".
في وقت سابق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي، جو بايدن في مدينة شرم الشيخ، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مصر هي "أم الدنيا" وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضي".
وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسي في غزة".
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية والمشاركة فى المؤتمر الـ27 للأطراف فيى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27".
وتأتي زيارة بايدن بعد يوم من وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ويتحدث الرئيس الأمريكي عن التزامه الشخصي بمعالجة أزمة المناخ، ويسلط الضوء على بعض التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة هنا في الداخل وفي حشد العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.
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