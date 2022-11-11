الرئيس الأمريكي جو بايدن: شرف لى حضور قمة المناخ فى مصر‏

كتبت: نهال أبو السعود - تصوير حسين طلال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "شرف لي أن أحضر قمة المناخ للمرة الثانية، وأشكر الرئيس ‏السيسي على استضافتنا هنا"‏.

في وقت سابق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي، جو بايدن في مدينة ‏شرم الشيخ، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مصر هي "أم الدنيا" وهي أكثر مكان ‏لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من ‏الماضي".‏

وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال ‏في قطاع غزة وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في ‏أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسي في غزة".‏

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة عدد من ‏القضايا الإقليمية والثنائية والمشاركة فى المؤتمر الـ27 للأطراف فيى اتفاقية الأمم ‏المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ‎ "COP27".‎

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وتأتي زيارة بايدن بعد يوم من وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ‏ويتحدث الرئيس الأمريكي عن التزامه الشخصي بمعالجة أزمة المناخ، ويسلط الضوء على ‏بعض التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة هنا في الداخل وفي حشد العمل الدولي ‏لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.‏

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