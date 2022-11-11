اعترافات متهم بانتحال صفة ضابط بالقاهرة: اشتريت طبنجة صوت وزورت بطاقة للسرقة

أدلى المتهم بسرقة المواطنين بمنطقة عين شمس بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، أنه انتحل صفة ضباط شرطة، حيث قام بتزوير بطاقة شخصية تتضمن مهنة ضابط شرطة، واشترى سلاح نارى صوت لسرقة المواطنين فى دائرة القسم.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وانتحال الصفة.

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض عليه حال شروعه فى سرقة أحد المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة فى عين شمس.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبحوزته طبنجة صوت، جهاز لاسلكى، هاتف محمول، وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.

بسؤال الأخير قرر أنه حال سيره بمحل الضبط، استوقفه المتهم وادعى أنه من رجال الشرطة، وقام بتفتيشه إلا أنه ارتاب فى أمره، فقام بالاستعانة بالأهالي.

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه؛ اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال الصفة، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى صورة رخصة سلاح نارى باسمه، وصورته والمهنة ضابط شرطة مُزورة، واعترف باصطناعها عن طريق برنامج الفوتوشوب المُحمّل على هاتفه المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.