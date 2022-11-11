اليوم السابع
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الجمعة، 11 نوفمبر 2022 08:28 م
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إقبال على مقارئ المصلين بالمساجد بشعار "صفعة على وجه دعاة التخريب".. صور

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 08:16 م
إقبال على مقارئ المصلين بالمساجد بشعار "صفعة على وجه دعاة التخريب".. صور إقبال على مقارئ المصلين بالمساجد
كتب على عبد الرحمن

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شهدت مقارئ الجمهور التي عقدت عقب صلاتي العصر والمغرب بالمساجد اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا وحرصًا من ‏روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم ‏معانيه.
 
وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن ‏الكريم خاصة بجمهور المساجد.
 
فيما أكد رواد المقارئ من الجمهور أن حضور مجالس القرآن الكريم بالمساجد صفعة على وجه دعاة التخريب والفوضى الذين ‏يبثون الشائعات والأكاذيب، فمصر آمنة بفضل الله(عز وجل) وبرعايتها للقرآن الكريم وأهله، ولن يضام بلد يكرم أهل الله (عز وجل) وخاصته، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.
 
مسشجد
مسشجد

مقارئ المصلين
مقارئ المصلين

إقبال على مقارئ المصلين
إقبال على مقارئ المصلين

إقبال على مقارئ المصلين بالمساجد
إقبال على مقارئ المصلين بالمساجد

 


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