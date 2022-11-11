أهم المعلومات عن مشروعات توصيل الغاز للقرى والنجوع ضمن حياة كريمة.. تعرف عليها

كتبت -مروة الغول

أكثر من1450 قرية فى محافظات الجمهورية ستستفيد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعى التى ينفذها قطاع البترول ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى،حيث تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى يناير 2021، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1-تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز.

2- ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى أكثر من 1450 قرية خلال المرحلة الأولى.

3- تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية.

4-جارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى.

5- بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها.

6-وبلغ عـــــدد الوحـــــدات السكنيــــة التي تم توصــــيل الغـــاز الطبيعــــى إليهـــــا من خلال المبادرة والمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أكثر من 5ر13مليون وحدة سكنية حتى الآن.

يذكر أنه خلال شهر أكتوبر الماضى، تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية بخانس بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز إلى القرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وانتهت الشركة من تنفيذ شبكة الضغط البينى بالقرية بطول 1080 متراً، وتنفيذ 3 تعديات دفع نفقية، ومنظم الغاز وتنفيذ شبكة الضغط المنخفض بأطوال 10 آلاف متر شاملة فرعات المنازل، وأنها جاهزة للإسراع بتنفيذ تعاقدات المواطنين فى قرية بخانس لتوصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، وذلك انطلاقاً من استفادة القرية وقرى حياة كريمة من المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.