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أمطار غزيرة تتساقط على المسجد النبوى الشريف.. فيديو

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:44 م
أمطار غزيرة تتساقط على المسجد النبوى الشريف.. فيديو المسجد النبوى
كتب عبد الوهاب الجندى

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شهدت المدينة المنورة اليوم الجمعة، أمطارا متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات سقوط الأمطار على المسجد النبوي الشريف.
 
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والعلا واليتمة وخيبر والعيص وبدر والمهد ووادي الفرع.
 
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة ليلًا.
 
كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس ، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

 


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