اليوم السابع
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18شركة مصرية بقطاع مواد البناء تشارك فى BIG 5 بكينيا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:01 م
18شركة مصرية بقطاع مواد البناء تشارك فى BIG 5 بكينيا المشاركة المصرية في معرض كينيا
كتب إسلام سعيد

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تشارك 18 شركة مصرية من قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من مواسير وطلمبات أدوات صحية ورخام وجرانيت وزجاج وأبواب في معرض BIG 5 KENYA 2022 خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2022 والذي تنظم المشاركة فيه هيئة المعارض والمؤتمرات والمجلس التصديري لمواد البناء وشركة أكسبو كونسلتنت العالمية حيث تشهد النسخة الحالية من المعرض مشاركة 18 دولة.
 
وشارك في افتتاح الجناح المصري في المعرض المقام في العاصمة الكينية نيروبي القائم بأعمال السفير المصرى  الوزير المفوض - حنان شاهين، والمستشار التجارى عمرو البكرى، والملحق الادارى أحمد هاشم.
 
وأكد المجلس التصديري لمواد البناء، أن النسخة الحالية من معرض Big5 كينيا تأتى فى توقيت مناسب بعد مد الإعفاءات الجمركية لمنتجات مصر ودول الكوميسا وذلك لمدة عام اعتباراً من يونيو 2022 وحتى 30 يونيو 2023، الأمر الذي يفتح الباب أمام الشركات المشاركة للاستفادة من هذه الإعفاءات وزيادة الصادرات للسوق الكيني.
 
وبدورها نسقت هيئة المعارض والمؤتمرات مع مكتب التمثيل التجارى والجهات المعنية بكينيا للترويج للشركات المصرية العارضة وتعزيز تواجد دوائر مجتمع الأعمال الكينى بأجنحة الشركات المصرية العارضة خلال فترة انعقاد المعرض بما يساهم فى دعم جهود عقد صفقات ناجحة للشركات المصرية العارضة.
 
وبحسب بيانات التمثيل التجارى فيبلغ حجم التجارة البينية مع كينيا 666 مليون دولار عام 2021 وتستهدف خطة الحكومة لزيادة هذا الرقم ليصبح مليار دولار سنويًا، ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأفريقية، وفي إطار رؤية الدولة للوصول بالصادرات لمائة مليار دولار.
 
ويحصل قطاع مواد البناء على حصة جيدة من الصادرات إلى السوق الكيني ومن بين أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني الكلنكر الذي يدخل في صناعة الأسمنت، ومنتجات الحديد والصلب ومنتجات أخرى مثل الآلات والأجهزة الكهربائية، ولدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، والصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية بحسب بيانات التمثيل التجاري.
 
 
المشاركة المصرية في معرض كينيا
المشاركة المصرية في معرض كينيا

معرض Big5كينا
معرض Big5كينا

افتتاح معرض بيج فايف كينيا
افتتاح معرض بيج فايف كينيا

المشاركون في بيج فايف
المشاركون في بيج فايف

الشركات المشاركة في بيج فايف كينا
الشركات المشاركة في بيج فايف كينا

 


الصادرات المصرية

Big5

مواد البناء

صادرات مواد البناء لكينا

صادرات مصر 2022



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