اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

16 معلومة عن ضوابط تقييم صفوف النقل

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:00 ص
16 معلومة عن ضوابط تقييم صفوف النقل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى، ضوابط تقييم صفوف النقل من السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام..
 
ـ التقييم يرتكز على 3 محاور هى "الاختبارات + درجات المواظبة والسلوك + المشروعات البحثية".
 
ـ  بالنسبة للاختبارات تعتمد على اختبارات نهاية الفصلين الدراسيين إضافة إلى اختبارات الشهور.
 
ـ اختبارات الفصلين الدراسيين مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسى.
 
ـ اختبارات شهور بواقع امتحانين بكل ترم دراسى ومخصص لها 10% من إجمالى الدرجة لكل شهر وتعقد على مستوى المدرسة.
 
ـ تعقد اختبارات الفصلين الدراسيين على مستوى الإدارة. 
 
ـ  الاختبارات تنقسم فى الفصل الدراسى الواحد إلى 3 اختبارات.
 
ـ الأول ويستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى.
 
ـ الاختبار الثانى: يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فـى الشهر الثـانى من بداية كل فصل دراسى، ويوضعان بمعرفة موجه المادة، وتحتسب الدرجة الأعلـى فقـط مـن نتيجـة الاختبارين : "الأول والثانى".
 
ـ اختبار نهاية الفصل الدراسى يكون فى نهايـة الفصل الدراسـى : (الأول ، والثانى)، ويستهدف قياس نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله.
 
ـ يحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارين : (الأول أو الثانى - أيهمـا أعلى - واختبار نهاية الفصل الدراسى، وكون المجموع الكلى 100%.
 
ـ المواظبة مخصص لها 5% من إجمالى درجة كل مادة و5% للسلوك من درجة كل مادة.
 
ـ المشروعات البحثية مخصص لها 50 درجة لا تضاف للمجموع وتتم على مستوى المدرسة.
 
ـ تحدد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة.
 
ـ يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.
 
ـ يقوم معلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تمت الاستعانة بها والتحديات التى واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.
 
ـ تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسى يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول بأسبوعين والبحث الثانى قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين.

التربية والتعليم

تقييم الطلاب فى صفوف النقل

اخبار مصر

اخبار التعليم

المشروعات البحثية



الموضوعات المتعلقة

حملات توعية لمنصة تغيرات المناخ مع "القومى للمرأة" و"التربية والتعليم" بأسوان

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:34 ص

وزير التربية والتعليم يكرم 5 معلمين من بورسعيد خلال احتفالية يوم المعلم

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:40 م

وزير التربية والتعليم يشارك فى المؤتمر الوزاري الفرانكوفونى السادس في مصر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:35 م

"خطة النواب" تجتمع اليوم لمتابعة تنفيذ توصياتها لموازنة التربية والتعليم

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:00 ص

"التربية والتعليم": نسبة وصول كتب الترم الأول للمدارس الرسمية 100%.. الوزارة تخاطب الشركات الموردة لكتب اللغات للمدارس الخاصة بتسليم الكميات المطلوبة.. وأولياء أمور يشتكون من تأخر استلام أبنائهم الكتب المدرسية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:00 م

اعرف تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية ونقص المعلمين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:00 ص

وزير التربية والتعليم: سنطرح رخصة مزاولة مهنة المعلم لتحقيق الانضباط

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:56 م

فى اجتماع ضم وزير التربية والتعليم ومسئولى المدارس الفنية والحرفية.. رئيس الوزراء يستعرض خطة النهوض بالتعليم الفنى والحرفى والتوسع فيه.. رضا حجازي: إشراك ممثلى سوق العمل فى مراجعة المناهج

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:05 م

محافظ الغربية يشهد احتفالات التربية والتعليم بأعياد أكتوبر المجيدة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة