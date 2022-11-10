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102 خدمة إلكترونية فى حى المناخ ببورسعيد بعد تطبيق منظومة التحول الرقمى

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:00 ص
102 خدمة إلكترونية فى حى المناخ ببورسعيد بعد تطبيق منظومة التحول الرقمى الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، بمحافظة بورسعيد، أن المركز التكنولوجى بالحى بعد تطبيق منظومة التحول الرقمى يقدم 102 خدمة إلكترونية. 
 
وأوضح بكرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مفهوم منظومة التحول الرقمى بشكل بسيط هو أن لكل خدمة رقم، فالمراكز التكنولوجية مرتبطة بوزارة التخطيط والمحافظة، والهدف منها هو التسهيل على الأهالى والمواطنين، وكذلك القضاء على الفساد والرشوة. 
 
وأشار إلى أن ما يميز منظومة التحول الرقمى هو التحصيل الإلكترونى لمقابل الخدمات "كهرباء، غاز، وغيرهما"، والتى يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة على رقم هاتف المواطن. 
 
وأضاف رئيس حى المناخ، أننا تحولنا فى منظومة التحول الرقمى من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكترونى، ما يساعد على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

 


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