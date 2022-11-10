اليوم السابع
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وكيل الأمم المتحدة يدعو الى الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني في جنوب السودان

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:35 ص
وكيل الأمم المتحدة يدعو الى الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني في جنوب السودان كيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا
كتبت : هند المغربي

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دعا وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا إلي أهمية إبقاء الوضع الإنساني في جنوب السودان على رأس جدول الأعمال الدولي، مشددا على ضرورة الالتزام بدعم تنفيذ اتفاق السلام الذي سيؤدي إلى تحقيق بيئة سياسية مستقرة وسلام وتنمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر تم عقده في جوبا في ختام زيارة أجراها برفقة رئيس ديوان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إيرل كورتيناي راتراي، استمرت أربعة أيام، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة وأعرب لاكروا عن قلقه إزاء إلى الوضع الإنساني الذى تفاقم بسبب الفيضانات المدمرة.

وأشار لاكروا إلى الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في عملية السلام، وتأكيده على ضرورة القيام بالمزيد من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المعاد تنشيطه ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في نهاية الفترة الانتقالية وفقا لستيفاني تريمبلاي من مكتب المتحدث باسم الأمين العام.

ولفتت ستيفاني تريمبلاي، إلى أنه سيسافر وكيل أمين عام الأمم المتحدة إلى السودان لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين حول الوضع في أبيي، كما سيناقش مع السلطات المحلية والمجتمعات المحلية الجهود الجارية لحماية المدنيين وتعزيز السلام وتسهيل المساعدة الإنسانية.


الأمم المتحدة

جنوب السودان

المجتمع الدولى

فيضانات



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