وكالة إيطالية تعلن مشاركة سامح شكرى بـ"حوارات المتوسط" فى روما

فاطمة شوقى

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن سامح شكرى وزير الخارجية، سيشارك فى النسخة الثامنة من حوارات المتوسط الذى سينعقد فى روما فى يومى 2 و3 ديسمبر .

وقال وزير الخارجية للوكالة الإيطالية "سأبذل قصارى جهدي لأكون هناك" ، ردًا على سؤال حول العلاقات بين إيطاليا ومصر، وذلك بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP27) المنعقد في شرم الشيخ.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن حوارات المتوسط، هو حدث دولى سنوي تروج له إيطاليا بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومراز الفكر والعالم الاقتصادى والثقافى، وهو سيعقد في يومى 2 و 3 ديسمبر في روما.

وقالت الوكالة إن زيارة شكرى لروما خطوة جديدة الى الامام في العلاقات بين إيطاليا ومصر ، قائلة إن إيطاليا ومصر بينهما علاقات تجارية واستثمارات تصل إلى مليار و707 مليون يورو مع 1233 مشروعا نشطا في القطاعات الصناعية والزراعية بالإضافة الى السياحة والخدمات والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوكالة إلى أن شكرى شارك في حوارات المتوسط الذى تم عقده في عام 2019.