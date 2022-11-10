وقفة احتجاجية لنشطاء البيئة فى مؤتمر المناخ تحت شعار "من أجل العدالة المناخية"

شرم الشيخ منال العيسوي

شهدت المنطقة الخضراء منذ صباح اليوم الخميس، تظاهرات من نشطاء البيئة المصريين والأفارقة للمطالبة بتحقيق العدالة المناخية.

وأكد المتظاهرون أن تحقيق العدالة الاجتماعية هدف واحد للبلدان النامية، حيث نعلم جميعًا التأثيرات المناخية غير العادلة على البلدان النامية - وخاصة البلدان الأفريقية، أفريقيا هي القارة التي تسبب أقل التأثيرات السلبية على التغيرات المناخية ، وفي الوقت نفسه، هي القارة الأكثر تضررًا.

ورفع المتظاهرين شعارات نلتقى جميعا من أجل الأرض وهدف واحد وهو العدالة المناخية.

وناشد المتظاهرون الدول المتقدمة التي تلحق الضرر بعالمنا، وخاصة نحن الأفارقة، بالوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه كوكبنا، وخاصة تمويلنا وتعويضنا نحن الأفارقة المتضررين، من أجل إنقاذ كوكبنا، وإيصال أصوتهم، ونقل رسالة بلادهم، والمطالبة بحقهم كفرد يعيش على هذا الكوكب، وله الحق في العيش على كوكب صحي ونظيف وآمن.