وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع بروتوكول الجامعة الألمانية للاستفادة من بحوث الجامعة

كتب عبد الحليم سالم

"عصمت": برامج تدريبية للعاملين لتطوير مهاراتهم.. وتعزيز التعاون مع الجهات العلمية والبحثية

العنصر البشري عامل رئيسي في العملية الإنتاجية وإنجاح مشروعات التطوير

شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة، ومركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.

أكد "عصمت" على اهتمام الوزارة بتكثيف نشاط التدريب لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة، وتعزيز التعاون مع الجهات العلمية والبحثية والجامعات في هذا الشأن، إيمانًا بدور العنصر البشري الذي يعد عاملًا رئيسًا وهامًا في العملية الإنتاجية وتحسين أداء الشركات وإنجاح مشروعات التطوير.

أوضح المهندس محمود عصمت أنه وفقًا للبروتوكول سيتم الاستفادة من البرامج البحثية والتكنولوجية لدى الجامعة الألمانية بهدف دعم الإدارة من خلال تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية والتعليمية، وتقديم الاستشارات الصناعية والإدارية والمهنية، والتعاون بين الجانبين في عقد المؤتمرات وورش العمل، وتصميم البرامج التدريبية في المجالات المختلفة لمواكبة التطور التكنولوجي في القطاعات الصناعية، فضلا عن تسهيل حصول بعض العاملين على درجات علمية متطورة من خلال منظومة الجامعة، وإتاحة فرص تدريبية لطلاب الجامعة الألمانية بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقع البروتوكول كلا من المهندس فهد الحريري المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد طه مدير مركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة.