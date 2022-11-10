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وزير الرى يبحث مع وزيرة التغير المناخى الباكستانية تعزيز سبل التعاون بقطاعى المياه والمناخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:02 م
وزير الرى يبحث مع وزيرة التغير المناخى الباكستانية تعزيز سبل التعاون بقطاعى المياه والمناخ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وشيري رحمن وزيرة التغير المناخي الباكستانية
شرم الشيخ- أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري شيرى رحمن وزيرة التغير المناخي الباكستانية، على هامش مؤتمر المناخ COP27، حيث تم التباحث حول مجالات التعاون المستقبلية في قطاعى المياه والمناخ بين مصر وباكستان، وسبل التكيف مع الأحداث المناخية المتطرفة، خاصة فى ظل ما تتعرض له البلدين من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية.
 
وأشار سويلم إلى ما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية، فعلى الصعيد الداخلى .. يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية، يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر علي دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.
 
وفى ضوء السعى لدمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى أشار الدكتور سويلم إلى إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بهدف زيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه ، متوجها بالدعوة للوزيرة الباكستانية للمشاركة فى "يوم المياه" يوم 14 نوفمبر والذى سيتم خلاله الإطلاق الرسمى للمبادرة ، داعيا باكستان لدعم هذه المبادرة الهامة.
 
ومن جانبها، أشارت الوزيرة الباكستانية إلى أن بلادها تعرضت خلال العام الحالى لموجه جفاف حادة اعقبتها موجة من الفيضانات المدمرة نتيجة للتغيرات المناخية التى يشهدها العالم ، حيث ألحقت هذه الفيضانات خسائر فادحة بالمواطنين والبنية التحتية فى باكستان.

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