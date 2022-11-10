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وزير الخارجية البريطاني: مصر بلد يدرك أهمية المياه وتحديات الأمن الغذائى

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:12 م
وزير الخارجية البريطاني: مصر بلد يدرك أهمية المياه وتحديات الأمن الغذائى جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني
كتب محمد عبد المجيد

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قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني: أنا متحمس جدا من أجل كونى هنا فى مصر من أجل "COP 27" ، أعتقد أن جدول الأعمال مهم جدا، ومصر كانت حكيمة جدا بأخذها لجدول الأعمال هذا. 
 
وأضاف وزير الخارجية البريطاني، فى مقابلة مع قناة سكاى نيوز عربية، على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ بمصر، حين أنظر إلى تاريخ مصر فهذه البلاد تعرف أهمية الماء وتحديات الأمن الغذائي، وأعتقد أن هذا هو المكان المناسب للتركيز على التطبيق، وهذا يعنى المال والتكنولوجيا والابتكار، وهذه هي الأمور التى سنناقشها هنا فى شرم الشيخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 
وأشار جيمس كليفرلي، إلى أنه فخور جدا أن المملكة المتحدة خصصت عشرات الملايين من الجنيهات كاستثمارات فى أكبر مزرعة شمسية فى إفريقيا هنا فى مصر، إذا مصر تساعدنا فى تحويل تلك الأفكار إلى واقع بإيجاد طرق متجددة لتوليد الطاقة، وهذا الابتكار هو الذى سنستعمله فى مناطق أخرى فى العالم حتى نقلل اعتمادنا على النفط والغاز.
 
وأضاف جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، لقد رأينا فى كوب 26 دول أكثر 90% من الدول تتعهد بالانتقال إلى الحياد الكربونى وذلك مهم جدا بالطبع، وأيضا منذ كوب 26 حدث الغزو الروسى لأوكرانيا والذى أجبرنا على التفكير مرة أخرى بشأن طبيعة توليدنا للطاقة.
 

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