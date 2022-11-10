وزير الخارجية البريطانى: لدينا علاقات تاريخية مع القاهرة

كتب محمد عبد المجيد

قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطانى: "قبل أن أصبح وزير الخارجية فى مكتب الخارجية والتنمية والكومنولث، كنت الوزير المسئول عن علاقاتنا مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتعت بعلاقات رائعة مع أصدقائى هنا فى مصر".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، فى مقابلة مع قناة سكاى نيوز عربية، على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ بمصر، أن الشرق الأوسط منطقة مهمة جدا فى العالم، إنها منطقة الشباب، ونرى الكثير من الابتكارات وريادة الأعمال من هذه المنطقة، كما أنهم جيراننا القريبون.

وأوضح جيمس كليفرلى: "بالطبع لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع العديد من الدول فى المنطقة وخاصة هنا فى مصر، هذه المنطقة ستظل جزء مهم جدا من العالم بالنسبة إلينا، ودائما وجدت ضيافة هذه المنطقة رائعة".

وتابع وزير الخارجية البريطانى: "ليس لدينا أدنى شك إننا مع مواجهتنا للتحديات فى المستقبل من أمن الغذاء وإدارة الماء والتغير المناخى والأمن والدفاع، كل هذه الأمور سيكون حلها أسهل بالعمل من خلال شراكات وثيقة مع أصدقائنا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما دمت وزيرا للخارجية البريطانية سأعمل على ضمان مكانة دائما علاقة عمل رائعة مع دول هذه المنطقة".