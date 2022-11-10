اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطانى: لدينا علاقات تاريخية مع القاهرة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:19 م
وزير الخارجية البريطانى: لدينا علاقات تاريخية مع القاهرة جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطانى: "قبل أن أصبح وزير الخارجية فى مكتب الخارجية والتنمية والكومنولث، كنت الوزير المسئول عن علاقاتنا مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتعت بعلاقات رائعة مع أصدقائى هنا فى مصر".
 
وأضاف وزير الخارجية البريطاني، فى مقابلة مع قناة سكاى نيوز عربية، على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ بمصر، أن الشرق الأوسط منطقة مهمة جدا فى العالم، إنها منطقة الشباب، ونرى الكثير من الابتكارات وريادة الأعمال من هذه المنطقة، كما أنهم جيراننا القريبون.
 
وأوضح جيمس كليفرلى: "بالطبع لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع العديد من الدول فى المنطقة وخاصة هنا فى مصر، هذه المنطقة ستظل جزء مهم جدا من العالم بالنسبة إلينا، ودائما وجدت ضيافة هذه المنطقة رائعة".
 
وتابع وزير الخارجية البريطانى: "ليس لدينا أدنى شك إننا مع مواجهتنا للتحديات فى المستقبل من أمن الغذاء وإدارة الماء والتغير المناخى والأمن والدفاع، كل هذه الأمور سيكون حلها أسهل بالعمل من خلال شراكات وثيقة مع أصدقائنا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما دمت وزيرا للخارجية البريطانية سأعمل على ضمان مكانة دائما علاقة عمل رائعة مع دول هذه المنطقة".

وزير الخارجية البريطاني

بريطانيا

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

محمود محيى الدين: النجاح فى صراع التغير المناخى يتطلب "تغير سلوكي وعلوم وتمويل"

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:40 ص

وزيرة البيئة: تعليمات الرئيس السيسى واضحة بشأن تدشين منطقة خضراء للشباب

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:36 ص

وزير الرياضة يشكر الشباب المنفذين لمؤتمر المناخ: عمل عظيم ورائع نحضر له منذ 6 أشهر

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:21 ص

منظمة الأرصاد الجوية تحذر من زيادة تركيزات ثانى أكسيد الكربون وغاز الميثان بجلسة "يوم الأرض": نحاول معرفة الأسباب وتأثيرها مستمر معنا 50 عاما.. والأمم المتحدة تدعو لإنشاء أنظمة إنذار مبكر حول التغيرات المناخية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:00 م

محمود محيى الدين: يجب تدشين شركة خاصة بالسوق الأفريقية تخضع للمعايير الدولية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة