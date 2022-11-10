وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية بأن بلينكين سيدعم رؤية الرئيس جو بادين، الذي سيحضر أعمال المؤتمر غدا، فيما يخص حث البلدان على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمناخ، وتشجيع جميع المساهمات المحددة وطنياً والتي تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس، وضمان استجابة COP27 لأولويات واحتياجات القارة الأفريقية والبلدان والمجتمعات النامية الضعيفة في كل مكان.