وزير التخطيط الكونغولى: نعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.. ونحتاج للتمويل

كتب أحمد عرفة

أكد جاي لوندو، وزير التخطيط في دولة الكونغو، أن الكونغو تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، ضمن جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف وزير التخطيط في دولة الكونغو خلال تصريحات بقناة القاهرة الإخبارية، أن دول العالم الكبرى تطلب منا الحفاظ على الغابات الموجودة في بلادنا، ونحن نعانى من التغيرات المناخية الناتجة عن تلوث البيئة، بسبب الدول الصناعية.

وتابع وزير التخطيط في دولة الكونغو: نطالب الدول الكبرى بتوفير التمويل لخفض الكربون، فخفض الكربون يتطلب توفير التمويل اللازم من الدول الكبرى لتنفيذ تلك المشروعات للحفاظ على البيئة التى تخصنا من أجل أبنائنا.