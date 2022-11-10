اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التخطيط الكونغولى: نعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.. ونحتاج للتمويل

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:28 م
وزير التخطيط الكونغولى: نعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.. ونحتاج للتمويل قمه المناخ
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد جاي لوندو، وزير التخطيط في دولة الكونغو، أن الكونغو تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، ضمن جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف وزير التخطيط في دولة الكونغو خلال تصريحات بقناة القاهرة الإخبارية، أن دول العالم الكبرى تطلب منا الحفاظ على الغابات الموجودة في بلادنا، ونحن نعانى من التغيرات المناخية الناتجة عن تلوث البيئة، بسبب الدول الصناعية.

وتابع وزير التخطيط في دولة الكونغو: نطالب الدول الكبرى بتوفير التمويل لخفض الكربون، فخفض الكربون يتطلب توفير التمويل اللازم من الدول الكبرى لتنفيذ تلك المشروعات للحفاظ على البيئة التى تخصنا من أجل أبنائنا.


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة