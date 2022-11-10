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وزير الاتصالات: نستهدف التحول لقطاع صديق للبيئة والتخلص من النفايات الإلكترونية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:43 ص
وزير الاتصالات: نستهدف التحول لقطاع صديق للبيئة والتخلص من النفايات الإلكترونية وزير الاتصالات
كتب سمير حسنى

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أجرى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، لقاءً خاصًا، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش فعاليات انعقاد قمة المناخ.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ، إن هناك ارتباط بين تكنولوجيا المعلومات والبيئة، وبحث سبل تحويله صديق للبيئة، وخاصة فيما يتعلق بالنفايات الإلكترونية، وسبل التخلص منها بطريقة آمنة، بالإضافة لأبراج المحمول وعملية تشغيلها بصورة صديقة للبيئة، وكذلك الكابلات الناقلة للبيانات.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" كل هذه العناصر وغيرها، أمور مهمة في سياق الحديث عن الاستدامة والمناخ".

وشدد على أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مختلف القطاعات الأخرى، سواء الزراعة الذكية وإدارة المباني الذكية، وتوليد الطاقة وإدارة التغيرات المناخية وقياس التلوث.


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