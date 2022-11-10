وزير الأوقاف يعتمد 21 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 21 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 19 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 2 آخرين.

من ناحية أخرى تنظم وزارة الأوقاف، السبت، مسابقة قرآنية كبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وذلك بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أن جوائز المسابقة القرآنية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم 30 ألف جنيه تقسم على الخمسة المتسابقين الفائزين بالمركز الأول، و20 ألف جنيه للمركز الثاني، و15 ألف جنيه للمركز الثالث، و10 آلاف جنيه للمركز الرابع، و5 آلاف جنيه لكل من المركز الخامس والسادس والسابع والثامن، و5 آلاف جنيه لعميد المعهد الذى يحصل على المركز الأول.