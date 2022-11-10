وزارة الطيران تستعرض في قمة المناخ رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة

كتبت رحاب نبيل

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات وزارة الطيران في قمة المناخ COP 27 التى تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري من خلال جلسات وزارة الطيران ممثلة في الشركة المصرية للمطارات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بعنوان "الإستدامة فى المطارات المصرية بين والفرص والتحديات" وجلسة حوارية أخرى بعنوان "أهداف التنمية المستدامة لشركة مصر للطيران والحلول المبتكرة للوصول إلى صفرية انبعاثات بحلول عام 2050 "، وذلك تحت رعاية وزارة الطيران المدنى وبحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران.

قدم مجموعة من المتخصصين فى قطاع الطيران المدنى خلال الفعاليات عروض توضيحية خلال الجلسات الحوارية كما تم إتاحة المادة المعروضة مترجمةً إلى لغة الإشارة للتسهيل على ذوى القدرات الخاصة.

وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بأن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة فى مجال التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث والتحول للمطارات صديقة للبيئة وذلك بإنشاء مبنى جديد صديق للبيئة بمطار "برج العرب الدولى " ليصبح أول باكورة منظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة ويعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بما يواكب التطورات التى يشهدها العالم فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أن تعميم مشروعات التنمية المستدامة ستدر عوائد اقتصادية كبيرة وتسهم في خلق مناخ بيئى صحى ونظيف يتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة.

وقد بدأت أولى الجلسات بتقديم عرض توضيحى من الشركة المصرية للمطارات عن جهود وزارة الطيران المدنى فى مجال البيئة ورؤيتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قيامها بأعمال تطوير ومشروعات تنموية فى مختلف مواقع العمل وبالمطارات المصرية لخدمة البيئة والحد من التداعيات السلبية المؤثرة على المناخ، كما تضمنت الجلسة استعراض خطة الشركة المصرية للمطارات فى مجال الإستدامة وتوفير الطاقة بالمطارات المصرية و مناقشة تأثيرات أزمة المناخ على البيئة وإبراز الفرص الإستثمارية الواعدة فى مجال الطيران المدني.

وشملت الجلسات تقديم لمحة عن المطارات المصرية وإمكانياتها وكيفية الاستفادة من دوافع وتحديات الإستدامة في المطارات المصرية وتسليط الضوء على أبرز مشروعات التطوير بالشركة بعرض تجربة إنشاء أول مبني ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعظم دور قطاع الطيران المدني فى ترشيد استهلاك الطاقة والحد من التلوث البيئة,

حيث أن الشركة المصرية للمطارات لديها العديد من الفرص لتحقيق الإستدامة في المطارات المصرية من خلال وضع المحددات التصميمية للمطارات التي تفرض وجود المساحات المفتوحة الواسعه بالحقل الجوي للمطار وكذا طبيعة مباني الركاب وعدم السماح بالارتفاعات الشاهقة مما يجعل الأسطح فوق مباني الركاب أكثر اتساعا بما يوفر فرصة كبيرة للمطارات لتنفيذ محطات طاقة شمسية، وذلك لما تتيحه المطارات المزودة بالطاقة الشمسية من إمكانية تشغيل المطار بكامل طاقته وكذلك تصدير فائض الطاقة بما يساعد في تدعيم الشبكة الكهربائية داخل المطارات والمناطق المحيطة بها وتتيح فرصة جيدة للحفاظ على الطاقة وكفاءة إدارتها من خلال العديد من الوسائل المتاحة.

أدار الجلسة الحوارية الدكتورة إيمان خلاف مدير إدارة الدراسات، والمهندسة أسماء عبد الله مدير إدارة متابعة المشروعات، والمهندس وائل عثمان مدير إدارة التصميم الإنشائى لمبانى الركاب والمنشآت، والمهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة المساعدات الضوئية، ويوسف أبوالوفا أخصائى عمليات بمطار برج العرب وفريدة خالد رئيس قسم الترجمة تحت إشراف إيمان عزمى مدير عام المكتب الفنى بالشركة المصرية للمطارات وتقوم بالمراجعة العلمية الدكتورة أميرة السيد مستشار وزير الطيران المدنى لشؤون البيئة وتغير المناخ.