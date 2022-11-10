وزارة الداخلية تكشف ملابسات وفاة شخص فى مشاجرة بالسلام

كتب محمود عبد الراضى

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بالقاهرة، نتج عنها وفاة شخص أحد أطرافها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول 3 أشخاص، وطرف ثان سيدتين "لهما معلومات جنائية"، نجل إحداهن جميعهم مقيمين بمحل البلاغ وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول لهو الأطفال، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة وأثناء إصطحابهم لديوان القسم شعر أحد أفراد الطرف الأول بحالة إعياء شديد، وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفى أثناء إسعافه نتيجة "توقف بعضلة القلب" حيث تبين أنه كان يعانى من ضعف مزمن بالقلب بسؤال كلٍ من الطرفين أيدوا ما سبق، وإتهم الطرف الأول السيدتان بالتسبب فى وفاة المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.