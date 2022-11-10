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وزارة البترول توقع اتفاقية مع "سيمنس" للتدريب في مجالات إزالة الكربون

الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:49 م
وزارة البترول توقع اتفاقية مع "سيمنس" للتدريب في مجالات إزالة الكربون الملا يشهد التوقيع مع سيمنس
كتبت -مروة الغول

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في اطار اهتمام قطاع البترول بالاستثمار في العنصر البشري في مجالات إزالة الكربون شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور كريستيان بروخ رئيس شركة سيمنس العالمية للطاقة توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والشركة العالمية للتدريب وبناء القدرات البشرية في مجالات إزالة الكربون، حيث تتعاون سيمنس للطاقة مع الوزارة في تقديم برامج تدريب متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والعملية لكوادر برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف اكسابها المهارات اللازمة لتحقيق استراتيجيات إزالة الكربون و تنفيذ المشروعات المستقبلية في هذا المجال .

وقع الاتفاقية المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون المكتب الفني و ديتمار جوزيف سيرسدورفر رئيس شركة سيمنس للطاقة  في مصر والسيدة ليلي الحارث نائب الرئيس والمدير العام للشركة .

ويشمل نطاق عمل الاتفاقية عددا من البرامج التي تحقق أهدافها وتشمل  التدريب في مجالات ازالة الكربون والهيدروجين، علاوة على  التدريب العملي  بمواقع مؤسسة سيمنس العالمية خارج مصر خلال  بهدف تحسين مهارات وقدرات المتدربين ، كما

سيتم تقديم برنامج الحوكمة لسيدات المستقبل لعدد من الكوادر الهندسية من السيدات ، والبرامج الفنية الداعمة لتحقيق أهداف هذه المبادرة .


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