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وثائق أمريكية: بوش منح تشينى سلطة إسقاط طائرة مدنية بعد أحداث 11 سبتمبر

الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:55 م
وثائق أمريكية: بوش منح تشينى سلطة إسقاط طائرة مدنية بعد أحداث 11 سبتمبر الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إنه من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكى جو بايدن الستار عن نصوص المقابلات التى جرت بين الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشينى مع اللجنة الوطنية عن الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، والمعروفة باسم لجنة 11 سبتمبر.
 
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن هذه الخطوة يمكن أن تحدث بحلول الأربعاء المقبل، ووفقا لنسخة من وثيقة مكونة من 31 صفحة، فإن المرجعة التى أجريت فى أبريل 2004 مع اللجنة المكونة من الحزبين، والتى جرت فى المكتب البيضاوى، شملت مناقشة التحذيرات الاستخباراتية قبل الهجمات، والأحداث التى تكشفت بعدها.
 
وسردت اعتراف بوش بأن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" كانت اتصالاتها سيئة أثناء وجوده على متنها بعد فترة قصيرة من بدء الهجمات، وأكد بوش أنه منح تشينى السلطة لإسقاط طائرة مدنية لا ترد على الاتصالات.
 
ووفقا للوثائق، فقد قال بوش لتشينى نعم اشتبك مع العدو، لديك السلطة لإسقاط طائرة.
 
وفى فقرة أخرى، نقلت الوثائق قول تشينى لبوش مرارا وتكرارا بعدم العودة إلى واشنطن وموافقة الأخير على ذلك.
 
وكان بوش فى فلوريدا فى مدرسة ابتدائية أثناء وقوع الهجمات الإرهابية، وأخبره أحد مساعديه بما كان يحدث. وتغير وجه الرئيس لكنه ظل هادئا. ولاحقا أخبر كتاب السيرة الذاتية أنه لم يرد إخافة الأطفال.
 
ولم يتم تسجيل المكالمة أو تصويرها، ولا يمكن هناك سوء شخص يأخذ الملاحظات. ولم يدل تشينى أو بوش بهذه المعلومات تحت القسم، وفقا لوول ستريت جورنال.

جورج بوش

ديك تشينى

احداث 11 سبتمبر

لجنة 11 سبتمبر

اليوم السابع بلس



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