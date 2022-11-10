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هولندا تخصص 100 مليون يورو لصندوق دعم أوكرانيا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:06 م
هولندا تخصص 100 مليون يورو لصندوق دعم أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، تخصيص 100 مليون يورو للصندوق الدولى لدعم أوكرانيا لشراء المعدات العسكرية، بحسب "روسيا اليوم".
 
هولندا تخصص 100 مليون يورو لصندوق دعم أوكرانياالدفاع النرويجية تعلن تقديم أكثر من 147 مليون دولار لكييف
ووفقا لبيان الوزارة: "ستخصص هولندا 100 مليون يورو للصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، الذي تم إنشاؤه حديثا. وستستخدم هذه الأموال لتمويل المعدات العسكرية لأوكرانيا".
 
ويذكر أن كلا من بريطانيا والدنمارك والنرويج تشارك في هذه المبادرة.
 
وفي وقت سابق، أعلنت هولندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك، تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، و90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.

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