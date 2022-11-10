اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هشام طلعت مصطفى: نستهدف توفير بنية تحتية ذكية مصنعة محليا لتخفيف الضغط على العملة الصعبة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:50 م
هشام طلعت مصطفى: نستهدف توفير بنية تحتية ذكية مصنعة محليا لتخفيف الضغط على العملة الصعبة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة

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قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المجموعة تعمل على تنفيذ مدن ذكية، قائمة على حلول تكنولوجية وبنية تحتية متطورة، يتم تصنيعها محليا، وذلك لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، مضيفا فى هذا الصدد أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متنوعة، مما يتطلب عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية؛ لتوفير منتجات مصنعة محليا بنفس معايير الجودة العالمية، وهو ما نسعى لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش توقيع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الخميس، شراكة استراتيجية مع شركة شنايدر إليكتريك، لتزويد مشروع نور بأحدث التكنولوجيا فى إنشاء البنية التحتية وإدارة المرافق، لتوفير الراحة والرفاهية لسكان المشروع، وفى الوقت نفسه الحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة.

 

وأضاف طلعت مصطفى، ردًا على استضافة مصر قمة المناخ COP27، أن استضافة حدث عالمى ضخم بمدينة شرم الشيخ، رسالة للعالم بأن مصر بلد آمنة وجميلة، كما يسهم استضافة الحدث فى الترويج للسياحة المصرية، والتى تعد إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الوفود المشاركة من مختلف بلدان العالم يمثلون بمثابة سفراء للترويج للسياحة المصرية، ويساعد على ذلك أن الحدث يتم تغطيته من كبرى القنوات ووكالات الأنباء العالمية، مما يظهر الصورة الحقيقية لمصر، وهو ما يسهم فى زيادة السياحة الوافدة بمعدل أكبر خلال الفترة المقبلة.


هشام طلعت مصطفى

البنية التحتية

العملة الصعبة

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cop27




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