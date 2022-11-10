ندوة بجامعة بورسعيد تحت عنوان "دور الشباب فى بناء الوطن" بحضور مئات الطلاب ..صور

بورسعيد - محمد عزام

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة بورسعيد، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "دور الشباب في بناء الوطن"، وذلك بكلية التربية الرياضية وسط حضور كثيف من طلاب الجامعة.

حاضر في الندوة الدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور أحمد عبدالقادر، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور خالد صبري عميد كلية الطب، والذين أكدوا خلال الندوة أن هناك اهتمام كبير بدور الشباب في بناء مستقبل الوطن.

وأكد الدكتور أحمد بيومي منسق الأسرة، أن اليوم قد شهد فاعليات مختلفة قدم خلالها الطلاب الشعر الذي يدعم الوطن، وكذلك جري تشغيل الأغاني الوطنية، وهتف الطلاب تحيا مصر بعد عرض فيديو يتضمن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا علي فخرهم بما يتحقق علي أرض الواقع من انجازات ملموسة.

وكشف بيومي، أن المظهر كان مشرفًا وأن كافة قيادات الجامعة قد أبدوا فخرهم بوعي الطلاب، وقدرتهم علي الإضافة في طريق مستقبل الوطن، وذلك من خلال الأفكار الجيدة، وكذلك تطلعهم للعمل والإنتاج والإبداع من أجل مستقبل مصر.

وتهدف الفاعليات التي تمت بجامعة بورسعيد، للتأكيد علي دور الشباب في بناء الوطن، والسير علي منهج القيادة السياسية في تعظيم دور الشباب، وفتح قنوات للحوار معهم، وتمكينهم في التعليم والعمل والمشاركة في بناء الوطن.

وأكد شباب جامعة بورسعيد، أن الدولة المصرية قد شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات ضخمة، وجري إقامة مشروعات قومية كانت تحتاج لعشرات السنوات، لولا إرادة المصريين، مؤكدين أن لديهم الاصرار علي المشاركة، وواثقين أن مصر تتجه نحو مستقبل أفضل.