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نانسى بيلوسى تقود وفد "الديمقراطيين" للمشاركة فى كوب 27 بشرم الشيخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:26 ص
نانسى بيلوسى تقود وفد "الديمقراطيين" للمشاركة فى كوب 27 بشرم الشيخ نانسى بيلوسى
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، أنها ستقود وفد الكونجرس فى محادثات الأمم المتحدة المنعقدة فى شرم الشيخ.
 
وذكر موقع E&E News أن بيلوسى ستقود وفدا يضم 13 من الديمقراطيين بمجلس النواب، من بينهم رئيس لجنة الطاقة والتجارة فرانك بالون، ورئيس لجنة الطرق والوسائل ريتشارد نيل، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية جريجورى ميكس، ورئيسة اللجنة المختارة لأزمة المناخ كاثى كاستور.
 
وقالت بيلوسى فى بيان إنه فى COP27، وبينما يتحد العالم من أجل "التنفيذ"، فإن الوفد المميز وذى الخبرة سيشارك فى اجتماعات مع شركائهم، وأيضا مع المجتمع المدنى وقادة الشباب والأعمال، لمناقشة العمل الذى يجب إتمامه من أجل مواصلة التقدم لتعزيز العمل المناخة وحماية الكوكب.
 
وأخبرت بيلوسى التجمع الخاص بها أنها ستسافر إلى مصر وتعود إلى الولايات المتحدة بداية الأسبوع المقبل، ويخطط الرئيس الأمريكى جو بايدن للقدوم إلى شرم الشيخ أيضا.
 
ويعد وفد مجلس النواب أحد عدة وفود من الكونجرس تتجه إلى مصر. حيث توجع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بالفعل، لكن رئيس لجنة البيئة والأعمال العامة الديمقراطى توم شاربر الذى كان يخطط للحضور ألغى مشاركته لإصابته بكورونا.
 
 ويصل إلى شرم الشيخ أيضا وفد من الجمهوريين بمجلس النواب بقيادة النائب جون كورتيس مع منظمات الطاقة النظيفة المحافظة، وفقا للتقرير الإخبارى.
 

كوب 27

cop27

نانسى بيلوسى

وفد الكونجرس فى كوب 27

وفد الديمقراطيين

وفد الجمهوريين



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