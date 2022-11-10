نائب رئيس اتحاد العمال: أم الدنيا أبهرت العالم.. وإشادات باستضافه مصر cop27

كتب مرام محمد

أكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر أم الدنيا أبهرت العالم بالتنظيم والتنسيق لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن اختيار المجتمع الدولي لمصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ cop27 يعد أعترافا دولياً وتقديرأ عالميأ لدور مصر النشط والفعال على المستوى الدولي في مواجهة أثار التغيرات المناخية.

وأشار هشام المهيري، إلى أن استضافه مصر لهذا الحدث العالمي الذي يشارك فيه أكثر من 100رئيس دولة ورئيس حكومه من مختلف دول العالم.. بالإضافة إلي شخصيات دولية رفيعة المستوى، جاء ذلك تعبيرأ للتقدير والثقه الكبيرة في الدوله المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التنظيم الجيد وقدرة مصر على قيادة جهود الاجتماع الدولي لرئاسه قمه المناخ.

وأضاف هشام فاروق المهيري، بأن عمال مصر الأوفياء سوف تقف خلف القيادة السياسية لإستكمال مسيرة التنمية والاستقرار كقيادة رشيدة تقود سفينه الوطن إلى بر الأمن والأمان حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها تحيا مصر تحيا مصر.