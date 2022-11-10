مياه كفر الشيخ: برامج تدريبية للعاملين بالشركة لرفع مستواهم العلمى والفنى

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال المهندس حسن عبد الغنى، القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من 5 برامج تدريبية للعاملين بالشركة لـ90 متدربا، مؤكداً أن برامج التدريب تشمل، الصيانة الدورية الكهربائية للمحطات، لـ 42 متدربا والمنفذة أون لاين بمحاضرة المهندس عبد الله صلاح الصديق، وبرنامج فنى تشغيل صرف صحى، لـ 18 متدربا، بمحاضرة الكيميائى عاطف الفرجانى.

وتابع عبد الغني أن ذلك بالإضافة إلى عقد برنامج فنى تشغيل مياه، لـ17 متدربا، بمحاضرة هانى البسيونى، وبرنامج فنى كهرباء، لـ7 متدربين بمحاضرة المهندس ضياء الدين قاسم، وبرنامج فنى صحة وسلامة مهنية، لـ6 متدربين بمحاضرة كيميائى سامح العلالى، مؤكداً أن مدير عام التدريب بتسليم الشهادات، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الدورات للارتقاء بمستوى العاملين.