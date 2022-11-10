مياه سوهاج تستطلع أراء عملائها لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي ميدانى بمراكز خدمة العملاء بجرجا وسوهاج واخميم للتعرف على مدى رضا العملاء المترددين على مراكز خدمة العملاء عن الخدمات المقدمة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أن مسئولى التوعية قاموا بإجراء المقابلات مع العملاء، للتأكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن، وكذلك بحث شكواهم وحلها فى حالة وجود ذلك.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وتعريفهم بالخدمات التى تقدمها الشركة بمراكز خدمة العملاء والتى تشمل اكثر من 16 خدمة منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحى وخدمة تغيير عداد بدل تالف أو بدل فاقد وخدمة إضافة وحدة أو اكثر على اشتراك فرعى وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.