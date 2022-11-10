موسكو تؤكد عدم حضور بوتين قمة العشرين فى إندونيسيا

وكالات الأنباء

قالت السفارة الروسية فى إندونيسيا إن وزير الخارجية، سيرجى لافروف، سيرأس الوفد الروسى فى قمة مجموعة العشرين، وقد يشارك الرئيس بوتين عبر تقنية الفيديو، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

من جهتها قالت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في إندونيسيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي، وسيمثل روسيا وزير الخارجية سيرجي لافروف.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، جودي ماهاردي : "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.. سيمثل بوتين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي من المقرر أن ينضم إلى أحد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في تصريحات سابقة، حضور روسيا قمة مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية، مشيرا إلى أن صيغة الحضور الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وتعقد القمة السابعة عشرة لمجموعة العشرين في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري.