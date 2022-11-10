اليوم السابع
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مواطن من كفر الشيخ: مصنع "الرمال السوداء" من أهم المشروعات فى المحافظة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:00 ص
مواطن من كفر الشيخ: مصنع "الرمال السوداء" من أهم المشروعات فى المحافظة نعيم سليمان من شباب كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال نعيم سليمان، أحد شباب كفر الشيخ، إننا نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتناح السيسى على المشروعات القومية التى حظيت بها المحافظة، ومنها مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس التى تنتج ضعف إنتاج السد العالى، وأهم المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسى مجمع مصانع الرمال السوداء بالبرلس وبلطيم، وكانت الرمال تسرق وتنهب.

وأكد سليمان أنه سيتم استخراج 7 مواد تستخدم فى 41 صناعة، ستدر علينا أموالا كثيرة من العملة الصعبة، وبدلا من استيراد تلك المواد التي سيتم استخراجها سنصدرها للعالم.
 
وأضاف سليمان أنه تم تشييد العديد من الطرق والكبارى، بالإضافة للأعمال الجارية لتطهير بحيرة البرلس على مساحة 116 فدانا، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة لجامعة كفر الشيخ، أفضل الجامعات المصرية التي تشرفت بزيارة الرئيس منذ عدة أشهر، ولدينا محطة البحوث الزراعية التي تمد المزراعين بالتقاوى.
 

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