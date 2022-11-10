ممثل يونيسف فى مصر: نعمل على إشراك المهاجرين الشباب فى مواجهة تغير المناخ

كتبت : هند المغربي

قال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر: "إننا نعمل معًا لضمان أن يكون الحراك الآمن خيارًا للأطفال وللأسر المتأثرة بتغير المناخ ولإشراك المهاجرين الشباب في تدابير مواجهة تغير المناخ"، جاء ذلك خلال مشاركة هوبكنز في حلقة نقاش بعنوان "الصلة بين تغير المناخ والتنقل البشرى: التعامل مع ما يهدد الحماية في سياق تغير المناخ" بقيادة المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ.

وخلال الحلقة النقاش ركز المتحدثون على التنقل البشرى في سياق تغير المناخ مع تزايد الأدلة على أن التدهور البيئي وتغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تنقل بشري شديد الخطورة، كما ركزوا على الحلول الممكنة بهدف تحديد الإجراءات الفعالة التي يتعين اتخاذها لحماية المجتمعات المتضررة ، وخاصة الأكثر احتياجاً.

حضر الجلسة السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والسفيرة نيفين الحسيني نائب مساعد الوزير للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية و كارلوس أوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر ، و جيريمي هوبكنز ، ممثل يونيسف في مصر ، و رانيا أحمد نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأدارها مانويل بيريرا ، رئيس قسم الهجرة ، البيئة والحد من مخاطر تغير المناخ.