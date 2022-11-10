أعلنت السلطات فى دونيتسك مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضى دونيتسك .
وذكرت السلطات في دونيتسك - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية،، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي دونيتسك " ، مشيرة الى أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في كافة الأراضي المحررة .
ومن جهة أخرى، أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مشاركة مرتزقة من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة .
وقال روغوف - في تصريحات له اليوم - إنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه فإن أكثر من نصف قوات العدو المشاركة في الأعمال القتالية النشيطة في خط التماس هم المرتزقة الأجانب بالذات من التنظيمات الارهابية الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة