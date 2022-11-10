وذكرت السلطات في دونيتسك - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية،، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي دونيتسك " ، مشيرة الى أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في كافة الأراضي المحررة .

ومن جهة أخرى، أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مشاركة مرتزقة من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة .

وقال روغوف - في تصريحات له اليوم - إنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه فإن أكثر من نصف قوات العدو المشاركة في الأعمال القتالية النشيطة في خط التماس هم المرتزقة الأجانب بالذات من التنظيمات الارهابية الدولية.

